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Стала известна причина пожара в иркутском доме престарелых
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    Стала известна причина пожара в иркутском доме престарелых

    9:41  18 Октября 2017
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    Стала известна причина пожара в иркутском доме престарелых

    Иркутск, 18 октября. Причиной пожара в доме для престарелых в Иркутске стало короткое замыкание, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

    «Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме», — отмечается в сообщении.

    Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

    Как сообщил сотрудники МЧС, все помещения в иркутском доме престарелых были сильно задымлены. Пожилых людей, находящихся внутри, эвакуировали на балкон, откуда их спускали на мягких носилках на землю.

    Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

    Напомним, что в результате пожара в Иркутске пострадали 12 человек, девять человек были госпитализированы. Состояние пятерых пострадавших оценивается врачами как тяжелое.
     

    Автор: Дима Оленин
    #пожар #иркутск #дом престарелых
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