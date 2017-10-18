Стала известна причина пожара в иркутском доме престарелых

В Избранное

Иркутск, 18 октября. Причиной пожара в доме для престарелых в Иркутске стало короткое замыкание, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

«Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме», — отмечается в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Как сообщил сотрудники МЧС, все помещения в иркутском доме престарелых были сильно задымлены. Пожилых людей, находящихся внутри, эвакуировали на балкон, откуда их спускали на мягких носилках на землю.

Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

Напомним, что в результате пожара в Иркутске пострадали 12 человек, девять человек были госпитализированы. Состояние пятерых пострадавших оценивается врачами как тяжелое.

