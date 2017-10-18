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Политика
Путин отправит губернатора Свердловской области в Латинскую Америку
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    Путин отправит губернатора Свердловской области в Латинскую Америку

    12:00  18 Октября 2017
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    Путин отправит губернатора Свердловской области в Латинскую Америку

    Екатеринбург, 18 октября. Представитель Свердловской области в заявочном комитете вице-губернатор Александр Высокинский будет защищать заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 в Париже. Сам же глава региона Евгений Куйвашев в среду проведет заседание правительства.

    В четверг он проведет встречу с помощником президента России Игорем Левитиным, после чего отправится в Москву, из которой уедет в Латинскую Америку в составе другой правительственной делегации, которую возглавит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В Латинской Америке Куйвашев будет агитировать за проведение ЭКСПО-2025 по поручению президента России Владимира Путина. Кроме того, российская делегация будет добиваться расширения сотрудничества с несколькими иностранными державами, такими, как Куба и Аргентина, передает агентство URA.RU.

    Напомним, переговоры президента России Владимира Путина с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович пройдут в среду в Сочи.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #куйвашев
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