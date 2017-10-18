Меры безопасности усилены в центре Киева, где установлен палаточный городок

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Киев, 18 октября. Обстановка возле здания Верховной рады Украины, где протестующие в минувший вторник разбили палаточный городок, в среду спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности.

По информации корреспондента ФАН, который находится на месте событий, к 08.00 (совпадает с мск) усилена охрана общественного порядка в правительственном квартале, сотрудники полиции заблокировали движение на центральных улицах.

Как отмечают в Нацполиции, в палаточном городке находятся порядка 200 митингующих. Аналогичное число сотрудников полиции находится возле здания Рады.

Ранее сообщалось, что в среду депутаты Рады продолжат рассматривать медицинскую реформу.

Напомним, украинская полиция в минувший вторник, 17 октября, оцепила площадь Конституции в столице Украины из-за митинга сторонников бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.