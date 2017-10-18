График выходных дней в новогодние праздники утвержден правительством России

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Москва, 18 октября. На сайте российского кабинета министров опубликован утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым план переноса праздничных дней в 2018 году. В новогодние праздники у россиян будет десять выходных.

Как указано в опубликованном на сайте правительства РФ постановлении, выходные дни 6 и 7 января, которые совпадают с праздничными, будут перенесены на 9 марта и 2 мая, а отдыхать на новый год россияне будут с 30 декабря по 8 января.

В главный мужской праздник в России — на День защитника Отечества — россияне будут отдыхать три дня, сначала с 23 по 25 февраля, а после в Международный женский день — с 8 по 11 марта. Продолжительные выходные будут также на Первомай (с 29 апреля по 2 мая), на День России — с 10 по 12 июня и на День народного единства с 3 по 5 ноября. При этом День Победы будет отмечаться лишь один день — 9 мая.

При таком обилии праздников в 2018 году будет лишь три дополнительных рабочих дня — субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря.