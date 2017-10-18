Дом для инвалидов в Иркутске, в котором произошел пожар, работал незаконно

В Избранное

Иркутск, 18 октября. В Иркутске в частном двухэтажном доме, который использовался для проживания инвалидов и лиц преклонного возраста, произошел сильный пожар, в результате которого 12 человек пострадали.

Как стало известно ФАН, в настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета. Кроме того, установлено, что организация, управлявшая домом на Курортной улице не значится в Реестре поставщиков социальных услуг, то есть у данного дома нет статуса дома престарелых, а значит люди находились там незаконно.

СУ СК по Иркутской области начало доследственную проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, около 05.00 в здании произошло возгорание сушильной камеры, после чего пожар распространился на жилой дом. Дом престарелых был организован «Фондом паллиативной помощи им Св. Милицы». Сейчас следствием проверяется законность размещения пенсионеров в данном здании. Проведен осмотр места происшествия, изъята документация, опрашиваются потерпевшие и очевидцы.