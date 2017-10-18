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Медведев наделил российские вузы правом присуждать ученые степени
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    Медведев наделил российские вузы правом присуждать ученые степени

    9:28  18 Октября 2017
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    Медведев наделил российские вузы правом присуждать ученые степени

    Москва, 18 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился наделить ряд российских вузов полномочиями присуждать ученые степени самостоятельно, сообщает пресс-служба кабмина.

    В частности, в документе говорится, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и ряд других образовательных учреждений, удовлетворяющих определенным требованиям, получили право присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.

    Напомним, что в конце августа Медведев утвердил перечень 19 российских вузов и четырех научных институтов, которым дали право присуждать ученые степени.

    В данный перечень попали национальные исследовательские и федеральные университеты, а также вузы, которые могут самостоятельно устанавливать образовательные стандарты. Среди этих университетов есть московская Высшая школа экономики, Университет информационных технологий, механики и оптики в Петербурге, Казанский, Уральский, Южные федеральные университеты и другие вузы со всей России.

     

    Автор: Дима Оленин
    #медведев #вуз #ученая степень
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