Россиянам могут разрешить самостоятельно рубить новогодние елки

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Москва, 18 октября. Россиянам предлагают разрешить самостоятельно рубить елки и другие хвойные деревья в канун Нового года.

С такой инициативой выступили депутаты заксобрания Карелии. Они уже направили законопроект на рассмотрение регионального парламента для последующего внесения в Госдуму, пишет RT.

Согласно действующему законодательству рубить новогодние деревья могут только юридические лица. Граждане за нарушение закона заплатят штраф от трех до четырех тысяч рублей, а также останутся без орудия браконьерства — топор или пилу, а также машину конфискуют. В случае нанесения существенного ущерба лесу нарушителя ждет уголовное наказание от штрафа до 500 тыс. рублей до лишения свободы до двух лет.

Карельские депутаты считают, что такие запреты себя не оправдывают. Кроме того, купить елку на базаре имеют возможность только жители крупных городов, поскольку в удаленных районах подобной инфраструктуры нет. В итоге многие люди ради елки идут на преступление.

Новый закон позволит каждому желающему самостоятельно срубить елку к Новому году. Правда, для этого нужно будет получить разрешение в лесничестве, а также заплатить порядка 200 рублей за метр.

В нижней палате российского парламента предложение уже поддержал Александр Фокин, который считает, что закон позволит сберечь деревья – ведь много елок на базарах не раскупаются и пропадают зря.

Представитель бизнеса, занимающегося продажей новогодних деревьев, считает, что закон не отразится на прибыли, так как людям «не понравится то качество деревьев, которое они получат». Кроме того, это не удобно:

«В любом случае, надо будет куда-то ехать, пробираться — себе дороже этим заниматься».

Против инициативы высказались экологи, которые считают, что вырубку можно разрешить в заросших лесах, вместо санитарных мер. Однако в таких лесах красивых елок не бывает, говорят они.