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Ростовская полиция задержала гражданина Украины, причастного к «Правому сектору»
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    Ростовская полиция задержала гражданина Украины, причастного к «Правому сектору»

    9:23  18 Октября 2017
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    Ростовская полиция задержала гражданина Украины, причастного к «Правому сектору»

    Ростов-на-Дону, 18 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону гражданина Украины, причастного к деятельности экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в России). Об этом в четверг заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 

    По информации Федерального агентства новостей, следователи совместно с ФСБ РФ задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности террористической группировки «Правый сектор» (запрещена в России).

    Ростовская полиция задержала гражданина Украины, причастного к «Правому сектору»

    По слова Петренко, задержанный неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других мероприятиях на территории Украины.

    Также Терновский активно пропагандировал деятельность террористической группировки через социальные сети, в том числе осуществлял пропаганду среди российских пользователей.

    В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону были найдены предметы одежды и другие личные вещи с символикой данной группировки.

    В настоящее время расследование продолжается, Терновский заключен под стражу. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #правый сектор #ростов-на-дону #полиция #ск рф
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