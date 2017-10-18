Ростовская полиция задержала гражданина Украины, причастного к «Правому сектору»

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Ростов-на-Дону, 18 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону гражданина Украины, причастного к деятельности экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в России). Об этом в четверг заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации Федерального агентства новостей, следователи совместно с ФСБ РФ задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности террористической группировки «Правый сектор» (запрещена в России).

По слова Петренко, задержанный неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других мероприятиях на территории Украины.

Также Терновский активно пропагандировал деятельность террористической группировки через социальные сети, в том числе осуществлял пропаганду среди российских пользователей.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону были найдены предметы одежды и другие личные вещи с символикой данной группировки.

В настоящее время расследование продолжается, Терновский заключен под стражу.

1 Организация запрещена на территории РФ.