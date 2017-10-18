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Сирия: российкие военные доставили гумпомощь в Риф-Дамаск
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    Сирия: российкие военные доставили гумпомощь в Риф-Дамаск

    9:15  18 Октября 2017
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    Сирия: российкие военные доставили гумпомощь в Риф-Дамаск

    Дамаск, 18 октября. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставил гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Риф-Дамаск.

    По информации агентства РИА Новости, гумконвой привез две тонны продовольствия в город Муадамия.

    Напомним, что Муадамия был освобожден совсем недавно. Тысячи мирных жителей уже вернулись в свои дома, сообщил глава местной комиссии по примирению Актам Джамиль.

    «Мы очень долго работали над тем, чтобы боевики ушли отсюда. Тогда они ещё получали помощь из-за границы. В конце концов, они согласились сложить оружие. Город разделился на две части — первая хотела мирно жить, вторая, маленькая, не захотела. Мы их отправили в Идлиб (в зону деэскалации), а в город вернулась почти тысяча беженцев», — рассказал Джамиль.

    Сирия: российкие военные доставили гумпомощь в Риф-Дамаск

    Отметим, что в самом скором времени ЦПВС расширит свою гуманитарную деятельность на территории САР. Более четырех тысяч тонн российских стройматериалов уже доставлено в Тартус. Все это будет отправлено в наиболее пострадавшие от действий террористов регионы.

    Автор: Дима Оленин
    #сирия #гуманитарная помощь
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