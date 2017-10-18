Сирия: российкие военные доставили гумпомощь в Риф-Дамаск

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Дамаск, 18 октября. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставил гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Риф-Дамаск.

По информации агентства РИА Новости, гумконвой привез две тонны продовольствия в город Муадамия.

Напомним, что Муадамия был освобожден совсем недавно. Тысячи мирных жителей уже вернулись в свои дома, сообщил глава местной комиссии по примирению Актам Джамиль.

«Мы очень долго работали над тем, чтобы боевики ушли отсюда. Тогда они ещё получали помощь из-за границы. В конце концов, они согласились сложить оружие. Город разделился на две части — первая хотела мирно жить, вторая, маленькая, не захотела. Мы их отправили в Идлиб (в зону деэскалации), а в город вернулась почти тысяча беженцев», — рассказал Джамиль.

Отметим, что в самом скором времени ЦПВС расширит свою гуманитарную деятельность на территории САР. Более четырех тысяч тонн российских стройматериалов уже доставлено в Тартус. Все это будет отправлено в наиболее пострадавшие от действий террористов регионы.