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Украина
Эксперт об акциях протеста в Киеве: Порошенко остается только готовить самолет в Испанию
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    Эксперт об акциях протеста в Киеве: Порошенко остается только готовить самолет в Испанию

    9:37  18 Октября 2017  /обновлено: 9:46  18 Октября 2017
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    Эксперт об акциях протеста в Киеве: Недалеко до бегства Порошенко

    Правоохранительные органы не собираются сносить палатки, которые были установлены участниками акции протеста возле Верховной рады Украины. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Луценко также подчеркнул, что «случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться».

    Эксперт об акциях протеста в Киеве: Недалеко до бегства Порошенко

    В свою очередь глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются принимать меры по зачистке территории возле украинского парламента, но будут обеспечивать порядок. «Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем», — уточнил он.

    Звонок из прошлого

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что события, которые сейчас разворачиваются у Рады, — звонок из 2013-го года.

    «Сначала власть отказывается сносить палаточный лагерь, потом появятся не только раненые, но и реальные жертвы, что повлечет увеличение участников акции протеста, а там, глядишь, и до бегства Петра Порошенко недалеко. Не зря он скупал недвижимость в Испании и вывозил туда имущество пароходами», — добавил эксперт.

    Эксперт об акциях протеста в Киеве: Недалеко до бегства Порошенко

    По мнению Бредихина, протестующие действуют на основании санкции США. Они понимают, какие силы за ними стоят.

    «Понимает это и Петр Порошенко, уже получивший команду ни в коем случае не разгонять новый майдан. Это же нарушение демократии, попрание свобод граждан! И ничего страшного, что возглавляет сие действо человек без украинского гражданства, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Зато демократ. Зато борец с коррупцией, что так мило слуху МВФ. И деньги на акцию есть, и немалые. Господин Коломойский помнит про «отжатие» «Приватбанка» и не простил этого Порошенко. Тимошенковцы и националисты также горят идеей перераспределения властных портфелей и лакомых должностей. Уж слишком много средств в последнее время ушло на развитие кондитерской сферы. Пора и с другими поделиться. А пока Петру Порошенко остается только терпеть и ждать. Ну, и подготовить себе самолет где-то в Винницкой области, чтобы прибыть спецрейсом на испанское побережье, где он вполне может предложить новое АТО против каталонских борцов за независимость», — резюмировал Антон Бредихин.

    Автор: Илья Муромский
    #украина #порошенко #майдан
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