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Правоохранительные органы не собираются сносить палатки, которые были установлены участниками акции протеста возле Верховной рады Украины. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Луценко также подчеркнул, что «случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться».

В свою очередь глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются принимать меры по зачистке территории возле украинского парламента, но будут обеспечивать порядок. «Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем», — уточнил он.

Звонок из прошлого

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что события, которые сейчас разворачиваются у Рады, — звонок из 2013-го года.

«Сначала власть отказывается сносить палаточный лагерь, потом появятся не только раненые, но и реальные жертвы, что повлечет увеличение участников акции протеста, а там, глядишь, и до бегства Петра Порошенко недалеко. Не зря он скупал недвижимость в Испании и вывозил туда имущество пароходами», — добавил эксперт.

По мнению Бредихина, протестующие действуют на основании санкции США. Они понимают, какие силы за ними стоят.