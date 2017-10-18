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Украина
Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой
Украина
Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой
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    Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой

    9:01  18 Октября 2017
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    Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой

    Киев, 18 октября. Давно демократия на Украине не была столько дешевой, заявил главный редактор одесского интернет-сайта «Таймер» Юрий Ткачев.

    Представитель СМИ рассказал в Facebook, что в Котовском районе на выборах главы «объединенной громады» за голос платят 600 гривен. Он отметил, что выплачивают деньги двумя порциями: 300 гривен сразу, 300 гривен — в случае победы провластного кандидата. По словам Ткачева, многие на эти условия соглашаются.

    «Помните, вчера я писал, что как-то очень недорого ценятся нынче митингующие в Киеве — по 100 гривен за 3 часа?» — написал он.

    Редактор подчеркнул, что таким образом всего «за полмиллиона баксов можно на корню купить власть над тысячей квадратных километров земли». По его словам, давно «демократия не была столь дешевой». 

    Как ранее писала Газета.ru, митингующие разбили палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве. Участники акции протеста в Киеве установили 20 палаток у здания Верховной рады Украины.

    Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой

    Автор: Алия Садыкова
    #киев #украина #юрий ткачев
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