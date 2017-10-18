Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова
В Избранное
Москва, 18 октября. Актер Михаил Кокшенов, который был госпитализирован накануне с подозрением на инсульт, находится в тяжелом состоянии.
«Его состояние на утро тяжелое», — сообщили РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова.
Михаилу Михайловичу стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую. Актера госпитализировали с подозрением на инсульт в Городскую клиническую больницу № 1 (Первая градская) в Москве, где его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.