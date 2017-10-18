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Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова
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    Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова

    9:02  18 Октября 2017
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    Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова

    Москва, 18 октября. Актер Михаил Кокшенов, который был госпитализирован накануне с подозрением на инсульт, находится в тяжелом состоянии. 

    «Его состояние на утро тяжелое», — сообщили РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова.

    Михаилу Михайловичу стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую. Актера госпитализировали с подозрением на инсульт в Городскую клиническую больницу № 1 (Первая градская) в Москве, где его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #кокшенов
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