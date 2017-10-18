Специально для России: Renault выпустит новый кроссовер

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Москва, 18 октября. Компания Renault планирует к выпуску новый кроссовер, предназначенный для российских дорог.

Как сообщает Авторевю, информация о проекте чрезвычайно засекречена, поэтому широкой общественности известно лишь о факте производства некой новинки.

Вероятно, что собой будет представлять автомобиль «спешл фор Раша» станет известно не раньше будущего года. Есть мнение, что модель, предназначенная для России, будет представлена в рамках Московского автосалона – 2018.

Также известно, что Renault готовит специальные новинки для Индии — небольшой «однообъемник» появится в 2019 году. Кроме того, компактный и дешевый электромобиль будет создан для автолюбителей из КНР.