ФБР оказывает властям Мальты помощь в расследовании убийства журналистки

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Вашингтон, 18 октября. Федеральное бюро расследований оказывает властям Мальты помощь в расследовании убийства представительницы СМИ Дафны Каруаны Галиции. Об этом в среду сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Она отметила, что США осуждают «чудовищное преступление самым решительным образом».

Кроме того, Науэрт подчеркнула, что США оперативно отреагировали на запрос мальтийского премьер-министра с целью оказать содействие в расследовании преступления.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, автомобиль, в салоне которого находилась журналистка Дафна Каруана Галиция был взорван.

Обстоятельства и детали случившегося на данный момент неизвестны, но местные СМИ уверяют, что произошедшее можно квалифицировать как убийство. По имеющимся данным, журналистка вела масштабное расследование «Панамского досье».