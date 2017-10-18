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Украина
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ФБР оказывает властям Мальты помощь в расследовании убийства журналистки
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    ФБР оказывает властям Мальты помощь в расследовании убийства журналистки

    8:57  18 Октября 2017
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    ФБР оказывает властям Мальты помощь в расследовании убийства журналистки

    Вашингтон, 18 октября. Федеральное бюро расследований оказывает властям Мальты помощь в расследовании убийства представительницы СМИ Дафны Каруаны Галиции. Об этом в среду сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

    Она отметила, что США осуждают «чудовищное преступление самым решительным образом». 

    Кроме того, Науэрт подчеркнула, что США оперативно отреагировали на запрос мальтийского премьер-министра с целью оказать содействие в расследовании преступления. 

    ФБР оказывает властям Мальты помощь в расследовании убийства журналистки

    Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, автомобиль, в салоне которого находилась журналистка Дафна Каруана Галиция был взорван.

    Обстоятельства и детали случившегося на данный момент неизвестны, но местные СМИ уверяют, что произошедшее можно квалифицировать как убийство. По имеющимся данным, журналистка вела масштабное расследование «Панамского досье».

    Автор: Дана Балан
    #сша #убийство #фбр #вашингтон #мальта #панама
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