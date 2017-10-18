Россия призвала США немедленно уничтожить свое химоружие

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Нью-Йорк, 18 октября. Россия призвала во вторник США и другие страны ликвидировать арсеналы химического оружия.

Об этом заявил, выступая в Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Мы призываем все страны, обладающие химическим оружием, незамедлительно последовать примеру России. В первую очередь это касается государства — инициатора конвенции, которое всегда было самым активным проводником его идей, когда это касалось других государств, а теперь почему-то само остается самым крупным обладателем химического оружия», — заявил дипломат, обращаясь в делегации США.

Ермаков также напомнил, что Россия уничтожила все свои запасы подобного вида вооружений в конце прошлого месяца. Последний боеприпас был ликвидирован в Удмуртии 27 сентября.

«Нам по наследству достался крупнейший в мире арсенал этого вида оружия массового уничтожения, и мы с честью справились с задачей его ликвидации, тем самым еще раз наглядно подтвердив приверженность России неукоснительному соблюдению своих обязательств по международным договорам», — акцентировал внимание присутствующих Владимир Ермаков.

Как сообщает ТАСС, в ответ на призыв Москвы постпред США на женевской конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты привержена планам по уничтожению химоружия и планирует это сделать к концу 2023 года.

