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Россия призвала США немедленно уничтожить свое химоружие
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    Россия призвала США немедленно уничтожить свое химоружие

    8:41  18 Октября 2017
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    Россия призвала США немедленно уничтожить свое химоружие

    Нью-Йорк, 18 октября. Россия призвала во вторник США и другие страны ликвидировать арсеналы химического оружия.

    Об этом заявил, выступая в Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

    «Мы призываем все страны, обладающие химическим оружием, незамедлительно последовать примеру России. В первую очередь это касается государства — инициатора конвенции, которое всегда было самым активным проводником его идей, когда это касалось других государств, а теперь почему-то само остается самым крупным обладателем химического оружия», — заявил дипломат, обращаясь в делегации США.

    Ермаков также напомнил, что Россия уничтожила все свои запасы подобного вида вооружений в конце прошлого месяца. Последний боеприпас был ликвидирован в Удмуртии 27 сентября.

    «Нам по наследству достался крупнейший в мире арсенал этого вида оружия массового уничтожения, и мы с честью справились с задачей его ликвидации, тем самым еще раз наглядно подтвердив приверженность России неукоснительному соблюдению своих обязательств по международным договорам», — акцентировал внимание присутствующих Владимир Ермаков.

    Как сообщает ТАСС, в ответ на призыв Москвы постпред США на женевской конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты привержена планам по уничтожению химоружия и планирует это сделать к концу 2023 года.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #химоружие
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