Частный дом для инвалидов вспыхнул в Иркутске, есть пострадавшие

В Избранное

Иркутск, 18 октября. Серьезный пожар произошел сегодняшним утром в частном двухэтажном доме в Иркутске, который использовался для проживания инвалидов и лиц преклонного возраста. В результате пожара пострадали 12 человек.

Как сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по Иркутской области Виктор Пашков, двухэтажный жилой дом использовался индивидуальным предпринимателем в качестве социального жилья для инвалидов и пожилых людей. При этом организация, управлявшая домом на Курортной улице не значится в Реестре поставщиков социальных услуг.

Причиной пожара, по данным МЧС, стало короткое замыкание в сушильной машине внутри дома. Огнем было охвачено около 10 кв метров, однако дом достаточно серьезно пострадал.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в общей сложности из горящего частного дома престарелых были эвакуированы 19 человек, 12 из них пострадали. Четверо пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести, один госпитализирован в нормальном состоянии. Остальные трое пострадавших были отпущены на амбулаторный режим.

Ведутся следственные действия, выясняется, кому принадлежал дом престарелых, устанавливаются обстоятельства пожара.

Напомним, ранее в сентябре произошел пожар в доме для инвалидов в городе Пучеже Ивановской области, тогда погибли два человека. До этого в конце августа смертоносный пожар произошел в доме престарелых в Красноярске — тогда погибли четыре обитателя дома.