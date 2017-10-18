При взрыве автомобиля в Пакистане погибли шесть человек

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Исламабад, 18 октября. По меньшей мере шесть человек погибли в результате подрыва автомобиля пакистанских служб безопасности в среду в городе Кветта на юго-западе Пакистана. Об этом сообщило местное телевидение.

По данным СМИ, подорвался грузовик, перевозивший 35 сотрудников сил безопасности Пакистана. По неподтвержденным данным, сработала размещенная на дороге мина.

Телеканал Geo TV собщил о гибели по меньшей мере семи человек, в том числе трех полицейских, еще восемь человек получили ранения. Другие СМИ сообщают о шести погибших.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции около автобуса с полицейскими сработало взрывное устройство. Ранения получили 12 человек.