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При взрыве автомобиля в Пакистане погибли шесть человек
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    При взрыве автомобиля в Пакистане погибли шесть человек

    8:29  18 Октября 2017
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    При взрыве автомобиля в Пакистане погибли шесть человек

    Исламабад, 18 октября. По меньшей мере шесть человек погибли в результате подрыва автомобиля пакистанских служб безопасности в среду в городе Кветта на юго-западе Пакистана. Об этом сообщило местное телевидение.

    По данным СМИ, подорвался грузовик, перевозивший 35 сотрудников сил безопасности Пакистана.  По неподтвержденным данным, сработала размещенная на дороге мина.

    Телеканал Geo TV собщил о гибели по меньшей мере семи человек, в том числе трех полицейских, еще восемь человек получили ранения. Другие СМИ сообщают о шести погибших.

    Напомним, ранее стало известно, что в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции около автобуса с полицейскими сработало взрывное устройство. Ранения получили 12 человек. 

    Автор: Виталий Малясев
    #взрыв #пакистан #полиция #погибшие #пострадавшие
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