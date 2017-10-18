По факту избиения школьницы полиция Читы возбудила уголовное дело

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Чита, 18 октября. В МВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по факту избиения 15-летней девушки в Чите.

Как сообщает РИА Новости, потерпевшая получила повреждения глазного яблока, селезенки, перелом носа, ушибы ребер и другие травмы. В настоящее время установлена подозреваемая в нанесении побоев – 16-летная школьница. Другие фигуранты дела устанавливаются.

Напомним, что ранее стало известно о том, что подростки из Забайкальского края опубликовали в Интернете ролик, на котором записано видео избиения школьницы сверстниками.

