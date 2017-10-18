Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет проводить политику экспансии

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Пекин, 18 октября. Китай никогда не будет проводить политику экспансии, заявил секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Он отметил, что КНР не станет жертвовать интересами других стран ради своей выгоды. Об этом политик рассказал, выступая с речью на открытии 19-го съезда Компартии страны.

Также Си Цзиньпин подчеркнул, что государство не будет жертвовать интересами других стран ради своего развития. По словам лидера, какого бы уровня не достиг Китай в своем развитии, он не будет «претендовать на место гегемона».

Как писала Газета.ru ранее, Си Цзиньпин пообещал сделать Китай великой социалистической страной к середине века. Правительство КНР не допустит независимости Тайваня и будет продолжать придерживаться политики «одного Китая». Об этом на 19-м съезде КПК заявил лидер страны Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что Пекин заинтересован в сохранении мирной ситуации в области Тайваньского пролива.