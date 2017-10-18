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Шредер предупредил Евросоюз о китайской альтернативе для России и Турции
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    Шредер предупредил Евросоюз о китайской альтернативе для России и Турции

    8:40  18 Октября 2017
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    Шредер предупредил Евросоюз о китайской альтернативе для России и Турции

    Берлин, 18 октября. Европейский союз должен помнить, что у России и Турции всегда есть альтернатива. Москва и Анкара, которых ЕС постоянно пытается ограничить санкциями, могут развернуться в сторону Китая. Об этом заявил во вторник бывший канцлер Германии Герхард Шредер. 

    По словам немецкого политика, Европе необходимо улучшать отношения как с Россией, так и с Турцией, потому что без данных государств стабильности в Евросоюзе быть не может, пишет таблоид Die Welt. 

    Подписчики газеты активно обсуждают заявление экс-канцлера Германии. Так, один из пользователей под ником Rene S. поддержал Шредера, а также выразил сожаление, что тот не смог пройти на выборах в бундестаг. 

    Шредер предупредил Евросоюз о китайской альтернативе для России и Турции

    Он также считает, что на сегодняшний день при Ангеле Меркель все основы для экономического благополучия Германии «разбазариваются».

    Некоторые участники дискуссии отмечают, что поздновато Шредер спохватился, но все равно говорит правильные вещи.

    Шредер предупредил Евросоюз о китайской альтернативе для России и Турции

    К примеру, пользователь Michael K. также согласен с политиком и отмечает, что расколотое общество не приведет к успеху, а потому надо последовать рекомендациям бывшего канцлера и выстраивать отношения с Россией и Турцией. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #евросоюз #турция #китай #ес #политика #шредер
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