Шредер предупредил Евросоюз о китайской альтернативе для России и Турции

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Берлин, 18 октября. Европейский союз должен помнить, что у России и Турции всегда есть альтернатива. Москва и Анкара, которых ЕС постоянно пытается ограничить санкциями, могут развернуться в сторону Китая. Об этом заявил во вторник бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По словам немецкого политика, Европе необходимо улучшать отношения как с Россией, так и с Турцией, потому что без данных государств стабильности в Евросоюзе быть не может, пишет таблоид Die Welt.

Altkanzler: Schröder fordert bessere Beziehungen zu Russland und der Türkei https://t.co/dYBaJ6IqKJ pic.twitter.com/MzXsc4AUu4 — WELT (@welt) October 17, 2017

Подписчики газеты активно обсуждают заявление экс-канцлера Германии. Так, один из пользователей под ником Rene S. поддержал Шредера, а также выразил сожаление, что тот не смог пройти на выборах в бундестаг.

Он также считает, что на сегодняшний день при Ангеле Меркель все основы для экономического благополучия Германии «разбазариваются».

Некоторые участники дискуссии отмечают, что поздновато Шредер спохватился, но все равно говорит правильные вещи.

К примеру, пользователь Michael K. также согласен с политиком и отмечает, что расколотое общество не приведет к успеху, а потому надо последовать рекомендациям бывшего канцлера и выстраивать отношения с Россией и Турцией.