«Крушение всех миропорядков»: угрозу ядерной войны обсудили на «Валдае»

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Сочи, 18 октября. В рамках ежегодного заседания клуба «Валдай» международные эксперты и политики обсуждали мировые политические и экономические проблемы.

В этом году мероприятие открылось в атмосфере предчувствия апокалипсиса, передает корреспондент «URA.RU». Участники обсуждали угрозу ядерной войны. Многие выступавшие сошлись во мнении: самое страшное, что может случиться в ближайшее время — это Хиросима 2.0.

Почетный председатель президиума совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что «мы переживаем крушение всех миропорядков».

Бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми солидарен — все мировые системы меняются:

«Раньше Ближний Восток, даже в постколониальный период, смотрел на Европу, как на образец. Но сейчас сама Европа недовольна существующим миропорядком. Мы все видели Brexit. И непонятно, какая роль в этом отведена Ближнему Востоку».

Караганов считает, что угроза войны растет в том числе из-за того, что сегодня все забыли, что такое война. Другие спикеры также обращали внимание собравшихся на ядерные вопросы: если одна из сторон существующих межгосударственных конфликтов спровоцирует ядерный удар, это может стать примером для других: в итоге локальные конфликты будут решаться подобным образом.

Представитель Египта призвал ведущие державы прекратить навязывать народам выбор между демократией и авторитаризмом и позволить каждому выбирать самостоятельно.

Разговор о мировых лидерах не обошел и Китай, который некоторые эксперты назвали главным бенефициаром войн. Но председатель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин возразила, заверив, что у Китая нет никаких геополитических амбиций. Напротив, Китай призывает страны, «взявшись за руки, выстраивать общую конструкцию».

«Китай предлагает объединить Азию и Европу, используя ключевую роль Китая как морского и сухопутного транспортного узла. Шэринг — это ключевая позиция Китая. Мы готовы делиться своим опытом»

Отдельной темой обсуждения стали отношения России и США, разговор затронул и тему Крыма. Журналист издания Die Zeit Тео Зоммер предложил возможный компромисс: «Запад мог бы признать Крым, если ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины». Участники активно обсуждали сказанное, однако политолог Сергей Караганов исключил такую возможность:

«ДНР и ЛНР — автономные области. А Украины в перспективе 15 лет может вообще уже не быть как государства».

Американский эксперт, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайтц считает, что сейчас очень мало шансов на компромисс по Крыму.

Экспертная площадка «Валдай» была создана российскими властями в 2004 году. Ежегодно в заседаниях клуба принимают участие высокопоставленные российские чиновники и политики. Финальная встреча, по традиции, с президентом России Владимиром Путиным.