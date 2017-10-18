Истребитель загорелся в Японии при взлете из-за неисправности колес шасси
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Токио, 18 октября. Истребитель ВВС Японии F-4 загорелся при попытке взлета с авиабазы Хякури.
Как передает телеканал NHK, инцидент произошел на северо-востоке острова Хонсю. Отмечается, что огонь вспыхнул после того, как у взлетающего самолета вышло из строя одно из колес шасси. Пожар ликвидировали через 20 минут.
По данным СМИ, два пилота, управлявшие истребителем, отделались ушибами.
Как писала Газета.ru, истребитель F-18 потерпел крушение в Испании.