Истребитель загорелся в Японии при взлете из-за неисправности колес шасси

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Токио, 18 октября. Истребитель ВВС Японии F-4 загорелся при попытке взлета с авиабазы Хякури.

Как передает телеканал NHK, инцидент произошел на северо-востоке острова Хонсю. Отмечается, что огонь вспыхнул после того, как у взлетающего самолета вышло из строя одно из колес шасси. Пожар ликвидировали через 20 минут.

По данным СМИ, два пилота, управлявшие истребителем, отделались ушибами.

Как писала Газета.ru, истребитель F-18 потерпел крушение в Испании.