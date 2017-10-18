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Украина
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Истребитель загорелся в Японии при взлете из-за неисправности колес шасси
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    Истребитель загорелся в Японии при взлете из-за неисправности колес шасси

    8:10  18 Октября 2017
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    Истребитель загорелся в Японии при взлете из-за неисправности колес шасси

    Токио, 18 октября. Истребитель ВВС Японии F-4 загорелся при попытке взлета с авиабазы Хякури.

    Как передает телеканал NHK, инцидент произошел на северо-востоке острова Хонсю. Отмечается, что огонь вспыхнул после того, как у взлетающего самолета вышло из строя одно из колес шасси. Пожар ликвидировали через 20 минут.

    По данным СМИ, два пилота, управлявшие истребителем, отделались ушибами.

    Как писала Газета.ru, истребитель F-18 потерпел крушение в Испании. 

    Истребитель загорелся в Японии при взлете из-за неисправности колес шасси

    Автор: Алия Садыкова
    #япония #истребитель
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