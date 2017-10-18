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Почти 3 млн литров подпольного алкоголя изъяли в Сибири
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    Почти 3 млн литров подпольного алкоголя изъяли в Сибири

    8:09  18 Октября 2017
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    Почти 3 млн литров подпольного алкоголя изъяли в Сибири

    Новосибирск, 18 октября. С января по сентябрь 2017 года на территории Сибирского федерального округа изъято 2,9 млн литров незаконно произведенной алкогольной продукции. Об этом со ссылкой на управление Росалкогольрегулирования сообщает «Интерфакс».

    По данным агентства, объем изъятого нелегального алкоголя сократился на 17% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Половина незаконно произведенной продукции пришлась на Иркутскую и Новосибирскую области — 670 и 700,7 тыс. литров соответственно. В Омской области изъято 435 тыс. литров незаконно произведенного алкоголя, в Красноярском крае — 373 тыс. литров.

    В ведомстве отмечают, что в Омской области и Красноярском крае показатель вырос на 85% и 80% соответственно. В Забайкальском крае объем изъятой незаконно произведенной алкогольной продукции сократился с 304 тыс. литров  годом ранее до 14,8 тыс. литров в первые девять месяцев 2017 года. В Бурятии показатель сократился с 405,6 тыс. литров до 59 тыс. литров.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила об изъятии 30 тысяч опасного алкоголя в Ростовской области.

    Автор: Виталий Малясев
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