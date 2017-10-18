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Украина
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Житель Омска расчленил начальницу и закопал у себя во дворе
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    Житель Омска расчленил начальницу и закопал у себя во дворе

    8:05  18 Октября 2017
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    Житель Омска расчленил начальницу и закопал у себя во дворе

    Омск, 18 октября. Следователи Омска задержали 44-летнего экспедитора, подозреваемого в убийстве предпринимательницы. 30-летняя женщина пропала несколько дней назад, только сейчас обнаружено ее расчлененное тело.

    По информации Федерального агентства новостей, следственным работникам совместно с сотрудниками полиции удалось установить, что пропавшая 13 октября женщина убита, а к преступлению причастен ее знакомый по работе.

    Женщина в тот злополучный день уехала к нему домой и пропала. При осмотре двора частного дома экспедитора была обнаружена засыпанная землей яма, вырытая недавно. Подозреваемый пояснил, что это для туалета.

    Житель Омска расчленил начальницу и закопал у себя во дворе

    «В яме следователи нашли тело пропавшей женщины. По версии следствия, подозреваемый, якобы из-за оскорбления со стороны женщины топором зарубил потерпевшую, после чего расчленил и спрятал тело. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СУ СК по Омской области. 

    В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Убийство».

    Автор: Алексей Громов
    #убийство #труп #полиция #омск #ск рф
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