Житель Омска расчленил начальницу и закопал у себя во дворе

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Омск, 18 октября. Следователи Омска задержали 44-летнего экспедитора, подозреваемого в убийстве предпринимательницы. 30-летняя женщина пропала несколько дней назад, только сейчас обнаружено ее расчлененное тело.

По информации Федерального агентства новостей, следственным работникам совместно с сотрудниками полиции удалось установить, что пропавшая 13 октября женщина убита, а к преступлению причастен ее знакомый по работе.

Женщина в тот злополучный день уехала к нему домой и пропала. При осмотре двора частного дома экспедитора была обнаружена засыпанная землей яма, вырытая недавно. Подозреваемый пояснил, что это для туалета.

«В яме следователи нашли тело пропавшей женщины. По версии следствия, подозреваемый, якобы из-за оскорбления со стороны женщины топором зарубил потерпевшую, после чего расчленил и спрятал тело. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СУ СК по Омской области.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Убийство».