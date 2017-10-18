Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой
Политика
Французский писатель Бегбедер: Россия — это Европа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Французский писатель Бегбедер: Россия — это Европа

    8:01  18 Октября 2017
    49

    Французский писатель Бегбедер: Россия — это Европа

    Москва, 17 октября. Французский писатель Фредерик Бегбедер рассказал, что будет делать, если в Европе победят правые.

    Как пишет газета «Известия», публицист и литературный критик приехал на Фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Он отметил, что прилетел в Россию, так как это красивая страна и «здесь живут очень хорошие люди».

    Он также рассказал, видит ли себя в киноиндустрии.  По словам Бегбедера, он снял два фильма и написал сценарий к третьему. Он подчеркнул, что заинтересован в кино. Писатель отметил, что повторить успех «99 франков» — суперидея, если ему понадобятся деньги. На данный момент он хочет заниматься вещами, которыми не занимался, и обновить свой стиль.

    Публицист также поделился, считает ли новым трендом в политике «закат Европы». Он добавил, что, возможно, это хороший выход. Он подчеркнул, что глобализация становится бесконтрольной и при таких обстоятельствах скоро Европа станет федеральной. Бегбедер желает, чтобы Европа была сильной.

    При этом он пояснил, что если Европа станет правой, будет чаще приезжать в Россию. Он также не верит, что между РФ и Западом существует конфронтация, потому что «Россия — это Европа».

    Французский писатель Бегбедер: Россия — это Европа

    Автор: Алия Садыкова
    #европа #фредерик бегбедер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 27482

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20419

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81141

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67826

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82825
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        13802
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        624
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27482
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        28021