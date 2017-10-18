Французский писатель Бегбедер: Россия — это Европа

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Москва, 17 октября. Французский писатель Фредерик Бегбедер рассказал, что будет делать, если в Европе победят правые.

Как пишет газета «Известия», публицист и литературный критик приехал на Фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Он отметил, что прилетел в Россию, так как это красивая страна и «здесь живут очень хорошие люди».

Он также рассказал, видит ли себя в киноиндустрии. По словам Бегбедера, он снял два фильма и написал сценарий к третьему. Он подчеркнул, что заинтересован в кино. Писатель отметил, что повторить успех «99 франков» — суперидея, если ему понадобятся деньги. На данный момент он хочет заниматься вещами, которыми не занимался, и обновить свой стиль.

Публицист также поделился, считает ли новым трендом в политике «закат Европы». Он добавил, что, возможно, это хороший выход. Он подчеркнул, что глобализация становится бесконтрольной и при таких обстоятельствах скоро Европа станет федеральной. Бегбедер желает, чтобы Европа была сильной.

При этом он пояснил, что если Европа станет правой, будет чаще приезжать в Россию. Он также не верит, что между РФ и Западом существует конфронтация, потому что «Россия — это Европа».