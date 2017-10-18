Донбасс: ВСУ за сутки 9 раз обстреляли территорию ЛНР
Луганск (ЛНР), 18 октября. Киевские силовики на протяжении последних суток обстреляли территорию Луганской народной республики девять раз.
Об этом сообщает оборонное ведомство ЛНР, уточняя, что обстрелы ВСУ проводили с направлений Крымское, Троицкое, Луганское, Попасная и Новозвановка. Чаще всего – три раза огонь открывался по окрестностям Калинова.
Кроме того, под обстрелы киевских силовиков попали Сокольники, Алмазное, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Славяносербск. К счастью, раненных и погибших среди личного состава и гражданских нет.
ВСУ при обстрелах использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 82 м 120 мм, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.