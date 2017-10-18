Донбасс: ВСУ за сутки 9 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 18 октября. Киевские силовики на протяжении последних суток обстреляли территорию Луганской народной республики девять раз.

Об этом сообщает оборонное ведомство ЛНР, уточняя, что обстрелы ВСУ проводили с направлений Крымское, Троицкое, Луганское, Попасная и Новозвановка. Чаще всего – три раза огонь открывался по окрестностям Калинова.

Кроме того, под обстрелы киевских силовиков попали Сокольники, Алмазное, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Славяносербск. К счастью, раненных и погибших среди личного состава и гражданских нет.

ВСУ при обстрелах использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 82 м 120 мм, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.