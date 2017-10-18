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Жители Сахалина просят Путина запретить промышленный лов лосося на островах
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    Жители Сахалина просят Путина запретить промышленный лов лосося на островах

    8:00  18 Октября 2017
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    Жители Сахалина просят Путина запретить промышленный лов лосося на островах

    Москва, 18 октября. Жители Сахалина начали сбор подписей под обращением к главе российского государства Владимиру Путину о запрете промышленного лова тихоокеанского лосося и об усилении борьбы с браконьерством в Сахалинской области. Об этом сообщает в среду «Экологическая вахта Сахалина». 

    По словам инициаторов обращения, подходы горбуши и кеты к сахалинским берегам в текущем году были одними из самых низких за последнее время, однако, невзирая на это, в большинстве районов острова рыболовство было позволено, а браконьерство на реках оставалось таким же, как и прежде, передает РИА Новости

    Жители Сахалина просят Путина запретить промышленный лов лосося на островах

    В обращении к лидеру РФ жители Сахалина просят запретить вылов лосося на рыбоучетных заграждениях, а в будущем году и вовсе запретить вылов рыбы на юге Сахалина.

    Кроме того, инициаторы просят Путина запретить в полной мере вылов лососей на всем Сахалине в 2019 году. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сахалин #браконьеры #лосось
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