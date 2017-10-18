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Продажи автомобилей Lada в сентябре выросли в Европе на 23,8%
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    Продажи автомобилей Lada в сентябре выросли в Европе на 23,8%

    7:45  18 Октября 2017
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    Продажи автомобилей Lada в сентябре выросли в Европе на 23,8%

    Москва, 18 октября. За сентябрь продажи Lada выросли в Европе на 23,8%. Согласно исследованию Автостата, за девять месяцев 2017 года в странах Европы был продан 3771 автомобиль Lada.

    В течение сентября в Европе под брендом Lada дилеры продали 406 автомобилей. Это на 23,8% выше показателей за тот же месяц в 2016 году.

    Эксперты отметили, что увеличение продаж связано с выходом на рынок Lada Vesta. Специалисты добавили, что автомобиль популярен у жителей Австрии, Германии, Литвы, Венгрии и Болгарии.

    Продажи автомобилей Lada в сентябре выросли в Европе на 23,8%

    Автор: Алия Садыкова
    #lada #европа
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