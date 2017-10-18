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Foreign Policy считает, что США будут всегда проигрывать России в шпионских играх
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    Foreign Policy считает, что США будут всегда проигрывать России в шпионских играх

    7:45  18 Октября 2017
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    Foreign Policy считает, что США будут всегда проигрывать России в шпионских играх

    Вашингтон, 18 октября. Взаимная высылка дипломатов была более выгодна России, чем США, так как Вашингтон потерял возможность повлиять на исход президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщает Foreign Policy.

    По данным издания, взаимная высылка дипломатов оказалась на руку Москве, так как Вашингтон лишился значительной части сотрудников спецслужб и работников дипмиссии, которые могли бы оказать влияние на президентские выборы в России. Вину за проигрыш в противостоянии с Россией издание возлагает на администрацию нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его предшественника Барака Обаму.

    Foreign Policy отмечает, что в 2016 году США выслали 35 россиян, которых обвинили в шпионаже. Москва ответила высылкой 750 граждан США, одержав таким образом очень важную победу в противостоянии. Издание напоминает, что подобная ситуация повторялась неоднократно в 2001, 1994 и 1986 годах.

    Опрошенные Foreign Policy эксперты подчеркнули, что Кремль смог навязать Белому дому свои правила игры. Ответные меры Москвы на попытки Вашингтона одержать победу в шпионских играх специалисты назвали более грамотными, чем действия американских властей.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #шпионаж #дипломаты
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