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Вашингтон, 18 октября. Взаимная высылка дипломатов была более выгодна России, чем США, так как Вашингтон потерял возможность повлиять на исход президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным издания, взаимная высылка дипломатов оказалась на руку Москве, так как Вашингтон лишился значительной части сотрудников спецслужб и работников дипмиссии, которые могли бы оказать влияние на президентские выборы в России. Вину за проигрыш в противостоянии с Россией издание возлагает на администрацию нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его предшественника Барака Обаму.

Foreign Policy отмечает, что в 2016 году США выслали 35 россиян, которых обвинили в шпионаже. Москва ответила высылкой 750 граждан США, одержав таким образом очень важную победу в противостоянии. Издание напоминает, что подобная ситуация повторялась неоднократно в 2001, 1994 и 1986 годах.

Опрошенные Foreign Policy эксперты подчеркнули, что Кремль смог навязать Белому дому свои правила игры. Ответные меры Москвы на попытки Вашингтона одержать победу в шпионских играх специалисты назвали более грамотными, чем действия американских властей.