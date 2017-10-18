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Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Базеля»
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    Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Базеля»

    8:12  18 Октября 2017
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    Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Базеля»

    Москва, 18 октября. В среду столичный ЦСКА встретится в рамках группового этапа престижнейшего европейского турнира с чемпионом Швейцарии — «Базелем». Исход ближайших двух игр определит возможность участия красно-синих в еврокубковой весне. 

    По словам известного полузащитника Андрея Канчельскиса, естественно, к «Базелю» необходимо отнестись с уважением, но бояться их точно не надо, поскольку в данном случае играть в Лиге чемпионов и вовсе нет необходимости.

    «Да, швейцарцы очень уверенно обыграли «Бенфику». Просто бывают такие дни, когда все получается, мяч идет в ворота. Им удалось забить два быстрых гола и надломить португальцев психологически», — отметил эксперт. 

    Он также добавил, что подопечные Виктора Ганчаренко должны собраться на этот матч и показать качественный и хороший футбол, пишут «Известия»

    Автор: Дана Балан
    #футбол #москва #лига чемпинов #цска #базель #ганчаренко
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