Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Базеля»

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Москва, 18 октября. В среду столичный ЦСКА встретится в рамках группового этапа престижнейшего европейского турнира с чемпионом Швейцарии — «Базелем». Исход ближайших двух игр определит возможность участия красно-синих в еврокубковой весне.

По словам известного полузащитника Андрея Канчельскиса, естественно, к «Базелю» необходимо отнестись с уважением, но бояться их точно не надо, поскольку в данном случае играть в Лиге чемпионов и вовсе нет необходимости.

«Да, швейцарцы очень уверенно обыграли «Бенфику». Просто бывают такие дни, когда все получается, мяч идет в ворота. Им удалось забить два быстрых гола и надломить португальцев психологически», — отметил эксперт.

Он также добавил, что подопечные Виктора Ганчаренко должны собраться на этот матч и показать качественный и хороший футбол, пишут «Известия».