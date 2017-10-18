Систему «Платон» наделят еще одной функцией

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Москва, 18 октября. Система «Платон» будет отслеживать передвижение мусоровозов, которые перевозят твердые коммунальные отходы (ТКО).

Об этом сообщают Известия, ссылаясь на проект поправок, подготовленных правительством России. Таким образом, у системы, взимающей плату с большегрузных фур, появится еще одна функция.

«Система будет обеспечивать сбор информации о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах», — говорится в пояснительной записке к документу.

По замыслу авторов поправок, цель предложенных нововведений — препятствование созданию нелегальных свалок в России. Ведь сейчас в стране просто-напросто не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов.

По мнению опрошенных экспертов, предложенные Кабмином поправки не создадут существенных проблем для перевозчиков мусора. Помимо прочего, это позволит снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением ТКО.