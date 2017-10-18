Систему «Платон» наделят еще одной функцией
Москва, 18 октября. Система «Платон» будет отслеживать передвижение мусоровозов, которые перевозят твердые коммунальные отходы (ТКО).
Об этом сообщают Известия, ссылаясь на проект поправок, подготовленных правительством России. Таким образом, у системы, взимающей плату с большегрузных фур, появится еще одна функция.
«Система будет обеспечивать сбор информации о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах», — говорится в пояснительной записке к документу.
По замыслу авторов поправок, цель предложенных нововведений — препятствование созданию нелегальных свалок в России. Ведь сейчас в стране просто-напросто не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов.
По мнению опрошенных экспертов, предложенные Кабмином поправки не создадут существенных проблем для перевозчиков мусора. Помимо прочего, это позволит снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением ТКО.