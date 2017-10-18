Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой
Россия
Систему «Платон» наделят еще одной функцией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Систему «Платон» наделят еще одной функцией

    7:43  18 Октября 2017
    56

    Систему «Платон» наделят еще одной функцией

    Москва, 18 октября. Система «Платон» будет отслеживать передвижение мусоровозов, которые перевозят твердые коммунальные отходы (ТКО).

    Об этом сообщают Известия, ссылаясь на проект поправок, подготовленных правительством России. Таким образом, у системы, взимающей плату с большегрузных фур, появится еще одна функция.

    «Система будет обеспечивать сбор информации о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах», — говорится в пояснительной записке к документу.

    По замыслу авторов поправок, цель предложенных нововведений — препятствование созданию нелегальных свалок в России. Ведь сейчас в стране просто-напросто не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов.

    По мнению опрошенных экспертов, предложенные Кабмином поправки не создадут существенных проблем для перевозчиков мусора. Помимо прочего, это позволит снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением ТКО.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #платон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 27478

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20419

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81138

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67824

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82825
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        13802
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        624
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27482
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        28021