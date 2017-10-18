МИД Катара: Саудовская Аравия хочет спровоцировать смену власти в Дохе

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Эр-Рияд, 18 октября. Саудовская Аравия пытается спровоцировать смену правительства в Катаре. Об этом рассказал министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Как передает телеканал CNBC, дипломат подчеркнул, что в Катаре видят, как саудовские власти говорят о смене режима. При это глава МИД подчеркнул, что саудовские политики подстрекают людей идти и протестовать против своего правительства.

Глава внешнеполитического ведомства Катара также отметил, что арабские страны, объявившие бойкот его государству, не желают бороться с терроризмом. По его словам, их цель – запугать страну.

Как ранее писала Газета.ru, в июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн в одностороннем порядке разорвали дипломатические и торговые связи с Катаром. Они также обвинили Доху в поддержке терроризма.