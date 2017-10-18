Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский политолог о митингах в Киеве: Давно демократия не была столь дешевой
Политика
МИД Катара: Саудовская Аравия хочет спровоцировать смену власти в Дохе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Катара: Саудовская Аравия хочет спровоцировать смену власти в Дохе

    7:34  18 Октября 2017
    55

    МИД Катара: Саудовская Аравия хочет спровоцировать смену власти в Дохе

    Эр-Рияд, 18 октября. Саудовская Аравия пытается спровоцировать смену правительства в Катаре. Об этом рассказал министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

    Как передает телеканал CNBC, дипломат подчеркнул, что в Катаре видят, как саудовские власти говорят о смене режима. При это глава МИД подчеркнул, что саудовские политики подстрекают людей идти и протестовать против своего правительства.

    Глава внешнеполитического ведомства Катара также отметил, что арабские страны, объявившие бойкот его государству, не желают бороться с терроризмом. По его словам, их цель – запугать страну.

    Как ранее писала Газета.ru, в июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн в одностороннем порядке разорвали дипломатические и торговые связи с Катаром. Они также обвинили Доху в поддержке терроризма.

    МИД Катара: Саудовская Аравия хочет спровоцировать смену власти в Дохе

    Автор: Алия Садыкова
    #саудовская аравия #мид #катар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 27482

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20419

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81141

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67826

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82825
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        13802
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        624
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27482
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        28021