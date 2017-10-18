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Украина
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Неопознанный светящийся объект испугал жителей Дубая
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    Неопознанный светящийся объект испугал жителей Дубая

    8:02  18 Октября 2017
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    Неопознанный светящийся объект испугал жителей Дубая

    Дубай, 18 октября. Жители эмирата Дубай 16 октября увидели в небе необычное зрелище — неопознанный светящийся объект, напоминающий метеорит, пролетел в небе над знаменитыми небоскребами. Разумеется, у многих ночное зрелище вызвало беспокойство и даже панику — некоторые предположили, что это испытания иранской баллистической ракеты; по другой версии, это была ракета, запущенная повстанцами из Йемена, которые неоднократно обещали ударить по арабским странам.

    Позже власти эмирата Дубай распространили заявление, в котором указывалось, что наблюдавшийся в течение 80 секунд объект является метеоритом.

    Эта версия остается официальной до сих пор, однако местные астрономы считают иначе. Хасан Ахмад аль-Харири, руководитель Дубайской астрономической группы, уверен, что в небе над городом наблюдалось падение обломков российского космического грузовика «Прогресс МС-07», который ранее доставил свой груз на МКС.

    Неопознанный светящийся объект испугал жителей Дубая

    «Люди бомбардировали меня звонками, — рассказал аль-Харири The Washington Post. — Такое зрелище увидишь не каждый день. Это было прекрасно — наблюдать, как эта штука разрушается в небе».

    Между тем, в Стратегическом командовании США придерживаются иной версии — это были части ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая доставила «Прогресс» на орбиту.

    Автор: Валентин Меликов
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