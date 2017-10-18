Неопознанный светящийся объект испугал жителей Дубая

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Дубай, 18 октября. Жители эмирата Дубай 16 октября увидели в небе необычное зрелище — неопознанный светящийся объект, напоминающий метеорит, пролетел в небе над знаменитыми небоскребами. Разумеется, у многих ночное зрелище вызвало беспокойство и даже панику — некоторые предположили, что это испытания иранской баллистической ракеты; по другой версии, это была ракета, запущенная повстанцами из Йемена, которые неоднократно обещали ударить по арабским странам.

Mohammed bin Rashid Space Center confirmed that a meteorite has passed through the skies of Dubai pic.twitter.com/acPvBRTIp7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2017

Позже власти эмирата Дубай распространили заявление, в котором указывалось, что наблюдавшийся в течение 80 секунд объект является метеоритом.

Эта версия остается официальной до сих пор, однако местные астрономы считают иначе. Хасан Ахмад аль-Харири, руководитель Дубайской астрономической группы, уверен, что в небе над городом наблюдалось падение обломков российского космического грузовика «Прогресс МС-07», который ранее доставил свой груз на МКС.

«Люди бомбардировали меня звонками, — рассказал аль-Харири The Washington Post. — Такое зрелище увидишь не каждый день. Это было прекрасно — наблюдать, как эта штука разрушается в небе».

Между тем, в Стратегическом командовании США придерживаются иной версии — это были части ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая доставила «Прогресс» на орбиту.