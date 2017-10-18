Базаревич и РФБ подпишут долгосрочный контракт

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Москва, 18 октября. Главный тренер национальной команды России по баскетболу Сергей Базаревич в ближайшие дни подпишет долгосрочное соглашение с Российской федерацией баскетбола.

По информации газеты «Известия», новый контракт российского специалиста будет рассчитан до 2021 года.

Как отметил источник газеты, соглашение с 52-летним Базаревичем уже согласовано и будет подписано в ближайшее время. Собеседник добавил, что обе стороны заинтересованы как раз в длительном контракте.

Отмечается, что контракт не запрещает специалисту параллельно работать в каком-нибудь клубе.

Кроме того, РФБ может разорвать соглашение в одном случае — если Базаревич не выведет российскую сборную на летнюю Олимпиаду-2020.

Агент тренера Обрад Фимич подтвердил, что стороны почти обо всем договорились.

Напомним, на прошедшем в Турции Евробаскете-2017 сборная России попала в четверку сильнейших команд. В матче за третье место подопечные Базаревича уступили опытнейшим испанцам (93:85).