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Украина
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Спорт
Базаревич и РФБ подпишут долгосрочный контракт
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    Базаревич и РФБ подпишут долгосрочный контракт

    7:40  18 Октября 2017
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    Базаревич и РФБ подпишут долгосрочный контракт

    Москва, 18 октября. Главный тренер национальной команды России по баскетболу Сергей Базаревич в ближайшие дни подпишет долгосрочное соглашение с Российской федерацией баскетбола.

    По информации газеты «Известия», новый контракт российского специалиста будет рассчитан до 2021 года. 

    Как отметил источник газеты, соглашение с 52-летним Базаревичем уже согласовано и будет подписано в ближайшее время. Собеседник добавил, что обе стороны заинтересованы как раз в длительном контракте. 

    Отмечается, что контракт не запрещает специалисту параллельно работать в каком-нибудь клубе. 

    Кроме того, РФБ может разорвать соглашение в одном случае — если Базаревич не выведет российскую сборную на летнюю Олимпиаду-2020. 

    Агент тренера Обрад Фимич подтвердил, что стороны почти обо всем договорились. 

    Напомним, на прошедшем в Турции Евробаскете-2017 сборная России попала в четверку сильнейших команд. В матче за третье место подопечные Базаревича уступили опытнейшим испанцам (93:85).

    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #олимпиада #базаревич #рфб
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