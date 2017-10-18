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Париж, 18 октября. Поджегшего здание Банка Франции художника-акциониста Петра Павленского поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщает Газета.ru, ссылаясь на Le Figaro.

«После изучения поведения, которое было проведено утром, Петр Павленский был переведен в психиатрический госпиталь префектуры полиции», — сообщили источник французского издания.

Кроме этого, СМИ сообщают о том, что задержанная жена россиянина Оксана Шалыгина остается под арестом в полиции. Обоих обвиняют в «намеренной порче имущества с помощью зажигательного вещества».

Напомним, что художник Павленский скандально известен своими экстраординарными поступками. В частности, акционист зашивал себе рот, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади, а также поджег дверь здания ФСБ.

