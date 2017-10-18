Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Павленского поместили в психиатрический стационар
Весь мир
Павленского поместили в психиатрический стационар
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Павленского поместили в психиатрический стационар

    7:28  18 Октября 2017
    33

    Павленского поместили в психиатрический стационар

    Париж, 18 октября. Поджегшего здание Банка Франции художника-акциониста Петра Павленского поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщает Газета.ru, ссылаясь на Le Figaro.

    «После изучения поведения, которое было проведено утром, Петр Павленский был переведен в психиатрический госпиталь префектуры полиции», — сообщили источник французского издания.

    Кроме этого, СМИ сообщают о том, что задержанная жена россиянина Оксана Шалыгина остается под арестом в полиции. Обоих обвиняют в «намеренной порче имущества с помощью зажигательного вещества».

    Напомним, что художник Павленский скандально известен своими экстраординарными поступками. В частности, акционист зашивал себе рот, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади, а также поджег дверь здания ФСБ.
     

    Автор: Константин Терехов
    #франция #петр павленский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 3234

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1362

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81106

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67801

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82796
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        54
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        3234
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        3079
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1362