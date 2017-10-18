Китай увеличил закупки российской нефти почти на 40%

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Пекин, 18 октября. За семь месяцев поставки нефти из России в КНР выросли на 38,5% в денежном выражении. Об этом со ссылкой на данные мониторинга Аналитического центра при правительстве РФ сообщают «Известия».

Издание отмечает, что по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем товарооборота между Россией и КНР вырос за семь месяцев в 2,4 раза до 45,8 млрд долларов. Это рекордный показатель с 2011 года.

Одним из главных объектов экспорта в Китай стала нефть, отмечает издание. При этом рост объемов поставок углеводородного сырья в КНР и страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества оказался более значительным, чем рост экспорта российской нефти в Евросоюз. Поставки российской нефти в Китай в январе-июле 2017 года выросли в денежном выражении на 38,5%, в страны АТЭС — на 33,1%, в ЕС — лишь на 27,2%.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что Китаю выгодно покупать российскую нефть из-за низких цен и не больших логистических издержек. Поэтому в будущем рост экспорта нефти из России в КНР будет расти.