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Украинский депутат сообщила об усилении охраны резиденции Порошенко
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    Украинский депутат сообщила об усилении охраны резиденции Порошенко

    7:23  18 Октября 2017
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    Украинский депутат сообщила об усилении охраны резиденции Порошенко

    Киев, 18 октября. Охрана резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом была усилена, заявила депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

    Как написала она в своем Facebook, за последнее время охрана резиденции украинского лидера была значительно усилена. При этом она задалась вопросом, для чего это нужно. Войцицкая добавила, что дорогу перекрыли и подчеркнула: «Здесь кого бояться?».

    Как писала Газета.ru, накануне акция протеста началась у стен парламента Украины. Несколько тысяч человек потребовали создания антикоррупционного суда.

    Украинский депутат сообщила об усилении охраны резиденции Порошенко

    Автор: Алия Садыкова
    #петр порошенко #виктория войцицкая
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