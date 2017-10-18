Украинский депутат сообщила об усилении охраны резиденции Порошенко

В Избранное

Киев, 18 октября. Охрана резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом была усилена, заявила депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

Как написала она в своем Facebook, за последнее время охрана резиденции украинского лидера была значительно усилена. При этом она задалась вопросом, для чего это нужно. Войцицкая добавила, что дорогу перекрыли и подчеркнула: «Здесь кого бояться?».

Как писала Газета.ru, накануне акция протеста началась у стен парламента Украины. Несколько тысяч человек потребовали создания антикоррупционного суда.