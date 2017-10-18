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Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год
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    Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

    7:46  18 Октября 2017
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    Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

    Москва, 18 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в следующем году.

    На Новый год россияне будут отдыхать 10 дней с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Нерабочие праздничные дни 6 и 7 января, выпадающие на субботу и воскресенье, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а вот в субботу 29 декабря придется поработать за 31 декабря, следует из постановления правительства.

    Традиционный майских «каникул» в этом году не будет, отдохнуть можно будет только с 29 апреля по 2 мая (праздник весны и труда) и 9 мая в День Победы. Зато больше выходных дней стало в феврале и марте: три выходных с 23 по 25 февраля (День защитника Отечества), четыре — с 8 по 11 марта (Международный женский день)

    Далее трехдневный отдых ждет россиян с 10 по 12 июня (День России) и с 3 по 5 ноября (День народного единства).

    Напомним, в начале ноября россияне смогут отдохнуть три дня — 4, 5 и 6 ноября.

    Автор: Юлия Кошкина
    #календарь #выходные дни
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