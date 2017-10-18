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Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»
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    Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

    7:13  18 Октября 2017
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    Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

    Москва, 18 октября. На полигоне «Капустин Яр» завершились испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

    Как рассказал журналистам начальник полигона генерал-майор Олег Кислов, ОТРК «Искандер-М» был разработан специально для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям. Оружие может достигать цели на расстоянии от 50 до 500 километров. Оно также может использоваться на различных фронтах военных действий, а также в любых условиях. Отмечается, что «Искандер-М» эффективен и при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны.

    Ранее Газета.ru писала, что генконструктор предприятия-разработчика «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин отметил, что «Искандерами» полностью оснастят российскую армию в течение 20-30 лет.

    Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

    Автор: Алия Садыкова
    #минобороны #искандер-м #ракета
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