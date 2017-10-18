СР-10 с обратным крылом: эксперт рассказал о характеристиках уникального «Беркутенка»

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Москва, 18 октября. Новейший российский учебно-тренировочный самолет СР-10 на сегодняшний день можно смело назвать историческим событием для всего отечественного авиационного строения.

Стоит отметить уникальную историю создания лайнера. Изначально частное предприятие начало проектирование самолета, а позже к процессу присоединились ВКС РФ. Хотя привлечь к таким проектам военное ведомство Российской Федерации очень трудно, поскольку в Минобороны обращают внимание главным образом на безоговорочное качество и надежность, сообщает «Ньюинформ».

Данное судно было презентовано впервые на авиасалоне МАКС-2017, а в настоящее время проходит все необходимые процедуры по сертификации. Ожидается, что уже в 2018 году начнется его серийный выпуск.

По словам авиационного эксперта Владимира Карнозова, такого самолета в новейшей истории России не было. Он отметил легкий вес и маневренность самолета.

«Он небольшой, однако у него высокая тяговооруженность. Но самое главное — выбранная схема позволяет обучить пилотов управлению машиной на больших углах атаки», — подчеркнул специалист.

Как отметил Карнозов, добиться таких характеристик удалось благодаря использованию композитных материалов, а также крыла обратной стреловидности, что делает его несколько схожим с истребителем Су-47 «Беркут».

Именно за такое сходство самолет уже окрестили «Беркутенком».