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Ученые предупредили об опасности переливания крови беременных женщин мужчинам
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    Ученые предупредили об опасности переливания крови беременных женщин мужчинам

    7:03  18 Октября 2017
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    Ученые предупредили об опасности переливания крови беременных женщин мужчинам

    Амстердам, 18 октября. Переливание крови беременных женщин может быть смертельно опасным для мужчин. Об этом говорится в опубликованном в журнале JAMA отчете нидерландских ученых.

    Ученые исследовали данные более 30 тысяч пациентов шести крупных больниц за период с 2005 по 2015 год. В результате исследования выяснилось, что среди мужчин, которым переливали кровь беременных женщин, отмечается повышенная смертность. Аналогичная зависимость для мужчин, которым переливали кровь небеременных женщин, не отмечена.

    По мнению ученых, опасность представляют антитела, которые вырабатывает женский организм для защиты плода. Они провоцируют болезненную реакцию мужского организма, в том числе острый респираторный дистресс-синдром.

    Автор: Виталий Малясев
    #ученые #наука #здоровье #медицина #кровь #переливание
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