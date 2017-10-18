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Политолог объяснил, почему Киев стоит на пороге нового Майдана
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    Политолог объяснил, почему Киев стоит на пороге нового Майдана

    7:32  18 Октября 2017
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    Политолог объяснил, почему Киев стоит на пороге нового Майдана

    Москва, 18 октября. В настоящее время ситуация в Киеве вызывает ощущение «дежа вю» — события, которые происходят на площади перед Верховной радой Украины, очень напоминают ситуацию во время Евромайдана в конце 2013 года, по мнению российского политолога — президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко.

    Политолог уверен, что «ситуация развивается совершенно в том же ключе, в каком она развивалась в момент последнего Майдана». Тогда — до тех пор, пока толпы не начали войну против «Беркута» на киевской площади Независимости — тоже сначала были мелкие провокации и сидение в палатках, таких же, как те, что выставлены сейчас сторонниками Саакашвили. Однако само по себе сидение в палатках ни к чему Саакашвили не приведет, уверен Ищенко.

    Политолог объяснил, почему Киев стоит на пороге нового Майдана

    «Саакашвили может там и четыре месяца жить в палатке возле Верховной рады, и ничем это не закончится. А может, вообще-то, и закончиться через пару-тройку дней, — уверен эксперт, —  достаточно просто серьезной провокации или какого-то спонтанного взрыва, или даже просто если у них вдруг найдется человек, готовый взять на себя ответственность, который скажет: «Пошли на штурм!»

    По мнению Ищенко, в этом случае действующая украинская власть обречена и в краткие сроки столкнется с тем, что ее некому защищать.

    «Никто не будет защищать Порошенко и ложиться костьми из-за него», — подчеркивает политолог.

    Политолог объяснил, почему Киев стоит на пороге нового Майдана

    Напомним, вчера по призыву экс-президента Грузии Михаила Саакашили на площади перед украинским парламентом собрался большой митинг. МВД Украины в связи с митингом предприняло особые меры безопасности, выставив около 3500 бойцов Нацгвардии и полицейских. Уже к вечеру начались мелкие стычки.

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко #саакашвили
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