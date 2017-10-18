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У задержанного по запросу ФБР в Чехии россиянина появился шанс вернуться в РФ
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    У задержанного по запросу ФБР в Чехии россиянина появился шанс вернуться в РФ

    7:01  18 Октября 2017
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    У задержанного по запросу ФБР в Чехии россиянина появился шанс вернуться в РФ

    Москва, 18 октября. Адвокат россиянина Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Чехии по запросу спецслужб США и обвиненного в киберпреступлениях, потребует от Верховного суда в Праге отказать Вашингтону в его экстрадиции.

    Как пишет газета «Известия», главным аргументом защиты стало бездействие американского Минюста. Отмечается, что с момента задержания американская сторона не предоставила данные о грозящем гражданину РФ тюремном сроке. Чешские коллеги также не получили ответа на свой запрос, направленный американским юристам. Адвокаты также попросят ускорить процесс.

    Как ранее писала Газета.ru, РФ и США направили запросы в Чехию о выдаче Никулина. Напомним, он был арестован по запросу ФБР США. Никулина обвиняют в участии в атаках на сайты нескольких крупных американских компаний в 2012 году.

    Автор: Алия Садыкова
    #фбр #чехия #евгений никулин
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