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Хотят романтический триллер, а получается порно — политолог о ситуации на Украине
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    Хотят романтический триллер, а получается порно — политолог о ситуации на Украине

    7:01  18 Октября 2017
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    Хотят романтический триллер, а получается порно — политолог о ситуации на Украине

    Москва, 18 октября. Политолог Сергей Маркелов в ночном эфире телеканала «Россия 1» охарактеризовал происходящее в Киеве кинематографическими терминами.

    «Удивительная картинка — неожиданная перепутанная украинская ментальность, которую коллеги с Киева во время выступления романтизируют! Это как в кино: снять триллер романтическими методами, однако в итоге получается фильм категории «порно», — заявил политолог во время дискуссии в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «На майдане начинает происходить нечто трагическое, а там смотрят на все это с романтической стороны — собрался народ, пошумит и снова разойдется», — продолжил мысль Маркелов.

    Хотят романтический триллер, а получается порно — политолог о ситуации на Украине

    «Однако это уже новый этап украинской истории! Совершенно точно, что Порошенко в среду проснется чуть-чуть другим президентом, потому что это другая история, потому что стали поддавливать, потому что скорости власти и «контрвласти» стали разными», — добавим политолог.

    В завершении своей речи Сергей Маркелов добавив, что все происходящее – не что иное, как борьба за «контрповестку». По его мнению, «все силы преследуют одну цель — создать красивую историю и «продать» ее на Запад».

    Хотят романтический триллер, а получается порно — политолог о ситуации на Украине

    Автор: Константин Терехов
    #петр порошенко #киев #украина #майдан #вечер с владимиром соловьевым #сергей маркелов
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