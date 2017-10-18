В Пентагоне назвали лишними 19% объектов армии США

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Вашингтон, 18 октября. Пентагон заявил, что 19% собственности, принадлежащей вооруженным силам США, не приносит никакой пользы. Об этом говорится в документе, направленном главой Минобороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Мэттисом членам Конгресса США.

По данным ведомства, Вашингтону стоит отказаться от этих объектов с целью перераспределить ресурсы. Согласно отчету, у армии США на 19% больше инфраструктуры, чем требуется военным для выполнения своих задач. Среди лишних оказались 29% объектов сухопутных сил ВВС. Как пишут американские СМИ, в Пентагоне признали, что деньги американских налогоплательщиков уходят на здания, которые не нужны.

Ранее Газета.ru писала, что в сентябре в США приняли законопроект о сферах деятельности Минобороны. Ведомству выделили на 2018 финансовый год порядка 700 миллиардов долларов.