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В Пентагоне назвали лишними 19% объектов армии США
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    В Пентагоне назвали лишними 19% объектов армии США

    6:50  18 Октября 2017
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    В Пентагоне назвали лишними 19% объектов армии США

    Вашингтон, 18 октября. Пентагон заявил, что 19% собственности, принадлежащей вооруженным силам США, не приносит никакой пользы. Об этом говорится в документе, направленном главой Минобороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Мэттисом членам Конгресса США.

    По данным ведомства, Вашингтону стоит отказаться от этих объектов с целью перераспределить ресурсы. Согласно отчету, у армии США на 19% больше  инфраструктуры, чем требуется военным для выполнения своих задач. Среди лишних оказались 29%  объектов сухопутных сил ВВС. Как пишут американские СМИ, в Пентагоне признали, что деньги американских налогоплательщиков уходят на здания, которые не нужны. 

    Ранее Газета.ru писала, что в сентябре в США приняли законопроект о сферах деятельности Минобороны. Ведомству выделили на 2018 финансовый год порядка 700 миллиардов долларов.

    В Пентагоне назвали лишними 19% объектов армии США

     

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #пентагон
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