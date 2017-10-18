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Си Цзиньпин пообещал сделать Китай великой социалистической страной к середине века
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    Си Цзиньпин пообещал сделать Китай великой социалистической страной к середине века

    6:49  18 Октября 2017
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    Си Цзиньпин пообещал сделать Китай великой социалистической страной к середине века

    Пекин, 18 октября. Правительство КНР не допустит независимости Тайваня и будет продолжать придерживаться политики «одного Китая». Об этом на 19-м съезде КПК заявил лидер страны Си Цзиньпин.

    «Мы будем стремиться к урегулированию всех политических изменений [негативного характера] на острове, всеми силами противостоять так называемой независимости Тайваня, сдерживая сепаратистские силы», — цитирует председателя КНР ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин заинтересован в сохранении мирной ситуации в области Тайваньского пролива.

    Также китайский лидер заявил о стремлении Коммунистической партии Китая создать «великую современную социалистическую страну» к середине текущего столетия. По словам Си Цзиньпина, Китай станет «процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой» страной.

    Напомним, ранее сообщалось о начале съезда КПК в Пекине. На мероприятие собрались 2,3 тысячи делегатов со всей страны. Участники съезда планируют пересмотреть устав партии и выбрать новое руководство Китая.

    Автор: Виталий Малясев
    #си цзиньпин #китай #тайвань #партия #съезд
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