Си Цзиньпин пообещал сделать Китай великой социалистической страной к середине века

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Пекин, 18 октября. Правительство КНР не допустит независимости Тайваня и будет продолжать придерживаться политики «одного Китая». Об этом на 19-м съезде КПК заявил лидер страны Си Цзиньпин.

«Мы будем стремиться к урегулированию всех политических изменений [негативного характера] на острове, всеми силами противостоять так называемой независимости Тайваня, сдерживая сепаратистские силы», — цитирует председателя КНР ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин заинтересован в сохранении мирной ситуации в области Тайваньского пролива.

Также китайский лидер заявил о стремлении Коммунистической партии Китая создать «великую современную социалистическую страну» к середине текущего столетия. По словам Си Цзиньпина, Китай станет «процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой» страной.

Напомним, ранее сообщалось о начале съезда КПК в Пекине. На мероприятие собрались 2,3 тысячи делегатов со всей страны. Участники съезда планируют пересмотреть устав партии и выбрать новое руководство Китая.