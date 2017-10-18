«Роскосмос» займется созданием шлюза для международной лунной станции

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Москва, 18 октября. «Роскосмос» и NASA конкретизировали участие российских специалистов в создании Международной лунной орбитальной станции.

Как пишет газета «Известия», они будут заниматься созданием шлюзового модуля, предназначенного для выходов в открытый космос. Отмечается, что запуск российского модуля назначен на 2026 год.

Как пишет издание, он станет последним элементом в определенной на сегодняшний день конфигурации станции.

Напомним Газета.ru писала, что ранее «Роскосмос» и NASA подписали совместное заявление о сотрудничестве. Оно предполагает создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway.