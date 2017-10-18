Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Павленского поместили в психиатрический стационар
Технологии
«Роскосмос» займется созданием шлюза для международной лунной станции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Роскосмос» займется созданием шлюза для международной лунной станции

    6:38  18 Октября 2017
    38

    «Роскосмос» займется созданием шлюза для международной лунной станции

    Москва, 18 октября. «Роскосмос» и NASA конкретизировали участие российских специалистов в создании Международной лунной орбитальной станции.

    Как пишет газета «Известия», они будут заниматься созданием шлюзового модуля, предназначенного для выходов в открытый космос. Отмечается, что запуск российского модуля назначен на 2026 год.

    Как пишет издание, он станет последним элементом в определенной на сегодняшний день конфигурации станции.

    Напомним Газета.ru писала, что ранее «Роскосмос» и NASA подписали совместное заявление о сотрудничестве. Оно предполагает создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway.

    «Роскосмос» займется созданием шлюза для международной лунной станции

    Автор: Алия Садыкова
    #роскосмос #nasa
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 3238

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1362

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81106

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67801

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82796
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        54
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        3238
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        3080
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1362