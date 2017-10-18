Трамп потребовал прекратить снос памятников Колумбу в США

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Вашингтон, 18 октября. Дональд Трамп потребовал прекратить снос памятников Христофору Колумбу в США.

«Мы должны сохранить нашу историю, а не уничтожать ее! Сейчас пытаются сносить памятники Христофору Колумбу, а что дальше? Это нужно остановить, это наследие», — цитирует президента США RT.

Трамп призвал соотечественников к благоразумию во время выступления в Heritage Foundation в Вашингтоне, добавив, что граждане США должны «относится с уважением к американскому флагу».

Как напоминает Газета.ru, бороться с памятниками Христофору Колумбу призывают левые политические силы, утверждая, что открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду индейского населения.

