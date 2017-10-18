Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Павленского поместили в психиатрический стационар
Весь мир
Трамп потребовал прекратить снос памятников Колумбу в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп потребовал прекратить снос памятников Колумбу в США

    6:35  18 Октября 2017
    237

    Трамп потребовал прекратить снос памятников Колумбу в США

    Вашингтон, 18 октября. Дональд Трамп потребовал прекратить снос памятников Христофору Колумбу в США.

    «Мы должны сохранить нашу историю, а не уничтожать ее! Сейчас пытаются сносить памятники Христофору Колумбу, а что дальше? Это нужно остановить, это наследие», — цитирует президента США RT.

    Трамп призвал соотечественников к благоразумию во время выступления в Heritage Foundation в Вашингтоне, добавив, что граждане США должны «относится с уважением к американскому флагу».

    Как напоминает Газета.ru, бороться с памятниками Христофору Колумбу призывают левые политические силы, утверждая, что открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду индейского населения.
     

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #вашингтон #христофор колумб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 3234

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1362

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81106

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67801

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82796
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        54
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        3234
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        3079
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1362