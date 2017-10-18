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Экономика
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#Соцсети
События в Киеве вызвали острую реакцию в соцсетях
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    События в Киеве вызвали острую реакцию в соцсетях

    6:31  18 Октября 2017  /обновлено: 6:38  18 Октября 2017
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    Социальные сети взорвали события в Киеве

    Киев, 18 октября. Пользователи соцсетей в России и на Украине остро отреагировали на митинг и беспорядки в Киеве.

    Большинство пользователей провели параллели с событиями 2014 года.

    «А ведь, кажется, с этого и начинались события на Майдане...», — написал пользователь Виктор Удалов в социально сети «Вконтакте».

    «Пирожками надо их угостить», — вспомнил один из символов Майдана пользователь «ВКонтакте» Шермадов Алиджон..

    Другие обеспокоились судьбой нынешнего лидера Украины Петра Порошенко.

    «Беги Петя, беги.... в Ростов на сохранение», — дал совет президенту Украине Петру Порошенко пользователь «ВКонтакте» Юрий Андреев.

    Нашлись и те, кто решил разобраться в причинах происходящего и выяснить, кто может стоять за главным вдохновителем протестов.

    «Интересно, кто на этот раз спонсирует Саакашвили?», — поинтересовалась в социальной сети Facebook пользовательница Marina Valeri Koltsova.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #соцсети
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