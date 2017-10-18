События в Киеве вызвали острую реакцию в соцсетях
Киев, 18 октября. Пользователи соцсетей в России и на Украине остро отреагировали на митинг и беспорядки в Киеве.
Большинство пользователей провели параллели с событиями 2014 года.
«А ведь, кажется, с этого и начинались события на Майдане...», — написал пользователь Виктор Удалов в социально сети «Вконтакте».
«Пирожками надо их угостить», — вспомнил один из символов Майдана пользователь «ВКонтакте» Шермадов Алиджон..
Другие обеспокоились судьбой нынешнего лидера Украины Петра Порошенко.
«Беги Петя, беги.... в Ростов на сохранение», — дал совет президенту Украине Петру Порошенко пользователь «ВКонтакте» Юрий Андреев.
вынос золотых унитазов и шоколадных биде не предвидится?— Алессандро (@TBAPb007) October 17, 2017
Нашлись и те, кто решил разобраться в причинах происходящего и выяснить, кто может стоять за главным вдохновителем протестов.
«Интересно, кто на этот раз спонсирует Саакашвили?», — поинтересовалась в социальной сети Facebook пользовательница Marina Valeri Koltsova.