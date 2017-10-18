События в Киеве вызвали острую реакцию в соцсетях

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Киев, 18 октября. Пользователи соцсетей в России и на Украине остро отреагировали на митинг и беспорядки в Киеве.

Большинство пользователей провели параллели с событиями 2014 года.

«А ведь, кажется, с этого и начинались события на Майдане...», — написал пользователь Виктор Удалов в социально сети «Вконтакте».

«Пирожками надо их угостить», — вспомнил один из символов Майдана пользователь «ВКонтакте» Шермадов Алиджон..

Другие обеспокоились судьбой нынешнего лидера Украины Петра Порошенко.

«Беги Петя, беги.... в Ростов на сохранение», — дал совет президенту Украине Петру Порошенко пользователь «ВКонтакте» Юрий Андреев.

вынос золотых унитазов и шоколадных биде не предвидится? — Алессандро (@TBAPb007) October 17, 2017

Нашлись и те, кто решил разобраться в причинах происходящего и выяснить, кто может стоять за главным вдохновителем протестов.