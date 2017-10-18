Донбасс: ЛНР и ДНР потребуют от Киева обнародовать приказы о прекращении огня

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Донецк (ДНР), 18 октября. Руководства Луганской народной республики и Донецкой народной республики потребуют от украинских властей обнародовать приказы о прекращении огня.

Как сообщают Известия, вопрос о том, чтобы соответствующие документы были обнародованы на официальных государственных сайтах, будет поднят 18 октября в ходе встречи минской контактной группы.

«Мы обязательно поднимем эту тему. Если бы приказы о прекращении огня были обнародованы, у украинской стороны было бы меньше маневра для того, чтобы скрывать факты провокаций», — заявил председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин.

При этом аналогичные приказы о прекращении огня Луганской и Донецкой народных республик были обнародованы на официальных сайтах. Киев должен сделать такой же шаг.

Как подчеркнули в ЛНР и ДНР, несмотря на то, что так называемое «школьное перемирие» официально вступило в силу 25 августа, стрельба на линии соприкосновения продолжается до сих пор.

