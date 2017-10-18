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Донбасс: ЛНР и ДНР потребуют от Киева обнародовать приказы о прекращении огня
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    Донбасс: ЛНР и ДНР потребуют от Киева обнародовать приказы о прекращении огня

    6:24  18 Октября 2017
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    Донбасс: ЛНР и ДНР потребуют от Киева обнародовать приказы о прекращении огня

    Донецк (ДНР), 18 октября. Руководства Луганской народной республики и Донецкой народной республики потребуют от украинских властей обнародовать приказы о прекращении огня.

    Как сообщают Известия, вопрос о том, чтобы соответствующие документы были обнародованы на официальных государственных сайтах, будет поднят 18 октября в ходе встречи минской контактной группы.

    «Мы обязательно поднимем эту тему. Если бы приказы о прекращении огня были обнародованы, у украинской стороны было бы меньше маневра для того, чтобы скрывать факты провокаций», — заявил председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин.

    При этом аналогичные приказы о прекращении огня Луганской и Донецкой народных республик были обнародованы на официальных сайтах. Киев должен сделать такой же шаг.

    Как подчеркнули в ЛНР и ДНР, несмотря на то, что так называемое «школьное перемирие» официально вступило в силу 25 августа, стрельба на линии соприкосновения продолжается до сих пор.
     

    Автор: Константин Терехов
    #днр #донбасс #украина #лнр #донецк #луганск #школьное перемирие
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